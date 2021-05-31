Son dakika haber! MHP milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı (1)

Son dakika haberler: MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görüntüleri BOLU - Ankara'dan İstanbul'a giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın içinde bulunduğu otomobil, Anadolu Otoyolunun...

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görüntüleri BOLU - Ankara'dan İstanbul'a giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın içinde bulunduğu otomobil, Anadolu Otoyolunun Çaydurt kesiminde kaza yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz