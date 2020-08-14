Son dakika haber... MHP'li vekil çocuklara özel yaptırdığı maskeleri oyun parklarında dağıttı Son dakika haberi... MHP'li vekil çocuklara özel yaptırdığı maskeleri oyun parklarında dağıttı Çocuklara özel 'küçük' maske Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Yahşihan ilçesinde çocukların korona virüs salgınından korunması amacıyla yaptırdığı özel maskeleri oyun parklarında dağıttı.

MHP'li vekil çocuklara özel yaptırdığı maskeleri oyun parklarında dağıttı

Çocuklara özel 'küçük' maske

KIRIKKALE - Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Yahşihan ilçesinde çocukların korona virüs salgınından korunması amacıyla yaptırdığı özel maskeleri oyun parklarında dağıttı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ile Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocukların yüzüne uygun özel maske yaptırıp oyun parklarında dağıttı. Daha sonra çocuklarla sohbet edip dondurma ikramında bulunan ikili, kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulundu. Günün bir kısmını çocuklarla geçiren Öztürk, onlarla birlikte basketbol oynadı.

"Çocukların daha iyi korunmaları gerekir"

Çocukların kullandıkları maskelerin büyük olduğunu ve bu nedenle tam bir koruma sağlamadığını ifaden eden Öztürk, "Biz de düşündük ve çocuklar için de bir maske üretilmesini istedik ve üretilmesini sağladık. Üretilen maskeleri de Yahşihan ilçesinde parklarda dolaşarak çocuklara dağıttık. Onların daha iyi korunmaları gerekir. Ayrıca onlarla birlikte sohbet ederek oyun oynadık. Dondurma da dağıtarak onların gönüllerini kazanmaya çalıştık. Onları her hastalığa karşı korumakla görevliyiz. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesi için üzerime düşen görev neyse yerine getirmeye hazırım" dedi.

"Çocukların maske takmalarını sağlayalım"

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da, "Vekilimiz Halil Öztürk ile beraber sokak ziyaretlerinde çocukların maskeleri yüzlerine gelmediğini fark ettik. Yahşihan Belediyesi olarak Vekilimizin talimatı ile çocukların yüzlerine ve çene yapılarına uygun olarak hazırlatmış olduğumuz maskeleri verdik. Bugün sağ olsun Vekilimiz bizi kırmadı. Kongrelerden sonra ilçemizde bulunan parkları hem ziyaret etti hem çocuklara dondurma hem de hazırlatmış olduğumuz maskeleri teslim ettik. Buradan ebeveynlere sesleniyorum; lütfen çocuklarımızı pandemi ve korona virüse karşı daha duyarlı bir şekilde koruyalım. Maskeleri de lütfen çocukların çene yapısına uygun şekilde takmalarını sağlayalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA