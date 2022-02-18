Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında 2 sanığa zorla getirme kararı

ARTVİN (DHA) - ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen sanık eski 2 polisin zorla getirilmesine karar verirken, dönemin Hopa Kaymakamı Abdullah Aktaş'ın ile dönemin Başbakanlık Koruma Müdürü Mehmet Yüksel'in duruşmada dinlenmesi talebini reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011'de Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 28 Haziran 2021'de verilen görevsizlik kararı sonrası dava 20 Aralık 2021'de ve 7 Ocak 2022'de Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın son duruşmasında mazeret bildirerek katılmayan eski polis memuru Muhammet Ulaşlı ve dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan ile tanıkların ifadeleri bugünkü duruşmada alındı.

Dava, 8 Nisan 2022 tarihine ertelendi.