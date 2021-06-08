Son dakika haber... Merdivenden düşüp öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Merdivenden düşüp öldü

Son dakika haber... Merdivenden düşüp öldü
Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde merdivenden düşüp başını çarpan Ali Yalçın (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde merdivenden düşüp başını çarpan Ali Yalçın (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tarihi Manavgat Köprüsü altında bulunan özel güvenlik ofisinin önünde dün, gündüz saatlerinde yatarken özel güvenlik personeli tarafından kaldırılan ve aşırı derece alkollü olduğu belirlenen Ali Yalçın, bu sırada kendisini tanıdığını belirten 3 kişinin yardımı ile yaya köprüsü ve araç yolunun arasında bulunan merdivenlerden yukarıya doğru çıktı. Kısa süre sonra gelen ses üzerine merdiven başına giden özel güvenlik görevlileri, Ali Yalçın'ı yerde yatarken buldu. Merdivenden düştüğü ve bu sırada başından darbe aldığı belirlenen Yalçın için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Yalçın, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Yalçın'ın cenazesi savcının incelemesi sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Çevresinde 'jilet' lakabı ile tanınan ve uzun yıllardır Manavgat'ta pide salonlarında fırıncı olarak çalışan Ali Yalçın'ın bir süredir işsiz olduğu kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Ezgi Mola Şevval Sam Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Fatih Terim Burak Yılmaz Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Merdivenden düşüp öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 18:14:41. #1.16#

title