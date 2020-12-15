Son dakika haber | Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı
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Son dakika haber | Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

15.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:21
Son dakika haber | Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Son dakika gündem haberi: Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılan dönüşümle "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılan dönüşümle "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, konuya ilişkin yaptıkları bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Bakanlık ta vizyon projeleri arasında yer alan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hastanemizde konuyla alakalı olarak 2019 yılının Ekim ayının başından itibaren çalışmalar başlamıştı. Bu çalışma kapsamında hizmet alımı ile çevre danışmanlık hizmet alımı yapıldı. Hastanemiz bünyesinde danışman bulundurarak tüm personele eğitimler verildi. Proje ile ilgili" Sıfır Atık Yönetim Sorumluları" belirlendi ve gerekli broşürler hazırlanarak dağıtıldı. Uygun alanlara atığın çeşidine göre uygun atık kovaları yerleştirildi.

Yine tüm servislerde toplanan atıklar ayrı ayrı miktar ve nevilerine göre birim bazlı olarak depolanarak atık takipleri yapıldı. Bu yapılan bütün çalışmalar neticesinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzce inceleme ve tetkikler sonucunda hastanemiz bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Hastanemiz Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık (Temel Seviye) Belgesi İl Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzce onaylanarak hastanemize teslim edilmiştir" - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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