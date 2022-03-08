Son dakika haber: MÇP Eski İlçe Başkanı Kanca hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir dönem Milliyetçi Çalışma Partisi'nin (MÇP) ilçe başkanlığı görevinde bulunan Sedat Kanca hayatını kaybetti.

MÇP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanlarından, Kdz. Ereğli Belediyesi çalışanlarından Kaan Kanca Güldan Soysal'ın babaları Sedat Kanca geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Ülkücü camianın sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olan merhum Sedat Kanca için bugün ikindi namazı sonrasında Hatip Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kanca kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, AK Parti Kdz. Ereğli Başkan Yardımcısı Necati Akdeniz, MHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Ali Toprak, Kdz. Ereğli önceki dönem belediye başkanlarından Murat Sesli, MHP'nin eski ilçe başkanları ve yöneticileri ile çok sayıda seveni katıldı. - ZONGULDAK