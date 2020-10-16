Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise "Ben vebalı değilim" yanıtı verdi

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen koronavirüs denetiminde, polis ekipleri ile vatandaş arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Maskesini çenesine taktığı için uyarılan bir vatandaş, ekiplere ''Sana mı kaldı benim sağlığımı düşünmek. Ben vebalı değilim." sözleriyle tepki gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırklareli'nde uygulama gerçekleştiren ekipler, işlek caddelerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

''SANA MI KALDI BENİM SAĞLIMI DÜŞÜNMEK?''

Denetlemeler sırasında Cumhuriyet Caddesi'nde maskesini çenesine takan bir vatandaş hakkında tutanak düzenlendi. Polis ekipleri maskesini doğru takmayan vatandaşları da uyarırken, bir vatandaş "Halen ısrar ediyorsun. Yapmayın gözünüzü seveyim, siz dalgamı geçiyorsunuz insanlarla. Sana mı kaldı benim sağlığımı düşünmek. Ben vebalı değilim." sözleriyle uyarılara tepki gösterdi.

CEZADAN KURTULAMADILAR

Hakkında işlem yapılan bir başka vatandaş ise görüntü alan basın mensuplara, "Siz beni çekemezsiniz. Sizi mahkeme mahkeme süründürürüm." diye tepki gösterdi. Maskelerini kollarına veya çenelerine takan pek çok vatandaş ise "Su içiyordum", "Cep telefonuyla konuşuyordum" bahanelerine rağmen cezadan kurtulamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran