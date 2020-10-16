Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise "Ben vebalı değilim" yanıtı verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise "Ben vebalı değilim" yanıtı verdi

16.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:05

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen koronavirüs denetiminde, polis ekipleri ile vatandaş arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Maskesini çenesine taktığı için uyarılan bir vatandaş, ekiplere ''Sana mı kaldı benim sağlığımı düşünmek. Ben vebalı değilim." sözleriyle tepki gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırklareli'nde uygulama gerçekleştiren ekipler, işlek caddelerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

''SANA MI KALDI BENİM SAĞLIMI DÜŞÜNMEK?''

Denetlemeler sırasında Cumhuriyet Caddesi'nde maskesini çenesine takan bir vatandaş hakkında tutanak düzenlendi. Polis ekipleri maskesini doğru takmayan vatandaşları da uyarırken, bir vatandaş "Halen ısrar ediyorsun. Yapmayın gözünüzü seveyim, siz dalgamı geçiyorsunuz insanlarla. Sana mı kaldı benim sağlığımı düşünmek. Ben vebalı değilim." sözleriyle uyarılara tepki gösterdi.

CEZADAN KURTULAMADILAR

Hakkında işlem yapılan bir başka vatandaş ise görüntü alan basın mensuplara, "Siz beni çekemezsiniz. Sizi mahkeme mahkeme süründürürüm." diye tepki gösterdi. Maskelerini kollarına veya çenelerine takan pek çok vatandaş ise "Su içiyordum", "Cep telefonuyla konuşuyordum" bahanelerine rağmen cezadan kurtulamadı.

Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise 'Ben vebalı değilim' yanıtı verdi
Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise 'Ben vebalı değilim' yanıtı verdi
Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise 'Ben vebalı değilim' yanıtı verdi
Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise 'Ben vebalı değilim' yanıtı verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Bülent Turan İlham Aliyev Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Yasmin Erbil Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Can Bartu Erol Bulut Garry Rodrigues Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Hilmi Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise "Ben vebalı değilim" yanıtı verdi - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 16:05:15. #1.15#
title