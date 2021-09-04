MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınında zarar gören bölgede, yeniden tohumlama ve fidan dikimi öncesi zarar gören ağaçların kesimi sürüyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınında zarar gören bölgede, yeniden tohumlama ve fidan dikimi öncesi zarar gören ağaçların kesimi sürüyor. Yanan 13 bin 650 hektar alanın 9 bin 100 hektarında zarar görmüş ağaçların kesiminin yapılacağı, bu işlemin ise 6-7 ay süreceği bildirildi.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.30'da yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, çevreye fırlamasıyla yangın daha da büyüdü. Havadan ve karadan 9 gün süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangında 13 bin 650 hektar alan zarar gördü.

Sonrasında Orman Genel Müdürlüğü, yanan sahalarda uzman ekiplerle hasar tespit çalışması yaptı. 9 bin 100 hektarlık alanda zarar gören ağaçların kesiminin yapılacağı, bu işlemin ise 6-7 ay süreceği bildirildi. Tespit sonrası zarar gören ağaçların kesimi için ise ihaleye gidildi. İhaleye alan firmaların Adana, Hatay, Osmaniye şehirlerinden gelen kesim ekipleri ilçenin 11 ve 23 kilometre kırsalındaki İçmeler ile Turunç Mahallesi Asparan Mevkii civarında kesim işlerine başladı.

Kesim çalışmalarını yürüten ekip başı Ömer Ali Kazali, 10 gün önce ihale alarak Hatay'dan buraya geldik. Sabah 06.00'da başlayıp 19.00'a kadar çalışıyoruz. Günlük 150-200 ağaç kesiyoruz. 12 bin metre alanın temizlenmesi 6-7 ay sürer. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, bir an önce buraları temizleyip fidanları dikerek yeşilliğe çevireceğiz dedi.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ise, 1 yıllık temizleme çalışmasını 6-7 ayda bitirme hedefimiz var. Kış boyunca zarar görmüş ağaçlar kesilecektir ve ardından hızlıca fidan dikimi ve tohumlama yapılacaktır. Sarp ve yüksek alanlarda ise doğayı kendi haline bırakacağız ve havadan tohumlama işlemleri yapılacaktır ifadelerini kullandı.

MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR
MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR
MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR
MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR
MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR
MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR
MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR
MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR
MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mesut Akusta Deniz Akkaya Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Max Meyer Salih Uçan Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 13:49:16. #1.16#

title