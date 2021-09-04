MARMARİS'TE YANGINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARIN KESİMİ SÜRÜYOR

Rusya bu çocuğu konuşuyor! Putin'in tarihi hatasını hiç çekinmeden düzeltti

Midye helal mi haram mı? Konuyla ilgili bir yorum da Hatipoğlu'ndan geldi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınında zarar gören bölgede, yeniden tohumlama ve fidan dikimi öncesi zarar gören ağaçların kesimi sürüyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınında zarar gören bölgede, yeniden tohumlama ve fidan dikimi öncesi zarar gören ağaçların kesimi sürüyor. Yanan 13 bin 650 hektar alanın 9 bin 100 hektarında zarar görmüş ağaçların kesiminin yapılacağı, bu işlemin ise 6-7 ay süreceği bildirildi.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.30'da yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, çevreye fırlamasıyla yangın daha da büyüdü. Havadan ve karadan 9 gün süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangında 13 bin 650 hektar alan zarar gördü.

Sonrasında Orman Genel Müdürlüğü, yanan sahalarda uzman ekiplerle hasar tespit çalışması yaptı. 9 bin 100 hektarlık alanda zarar gören ağaçların kesiminin yapılacağı, bu işlemin ise 6-7 ay süreceği bildirildi. Tespit sonrası zarar gören ağaçların kesimi için ise ihaleye gidildi. İhaleye alan firmaların Adana, Hatay, Osmaniye şehirlerinden gelen kesim ekipleri ilçenin 11 ve 23 kilometre kırsalındaki İçmeler ile Turunç Mahallesi Asparan Mevkii civarında kesim işlerine başladı.

Kesim çalışmalarını yürüten ekip başı Ömer Ali Kazali, 10 gün önce ihale alarak Hatay'dan buraya geldik. Sabah 06.00'da başlayıp 19.00'a kadar çalışıyoruz. Günlük 150-200 ağaç kesiyoruz. 12 bin metre alanın temizlenmesi 6-7 ay sürer. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, bir an önce buraları temizleyip fidanları dikerek yeşilliğe çevireceğiz dedi.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ise, 1 yıllık temizleme çalışmasını 6-7 ayda bitirme hedefimiz var. Kış boyunca zarar görmüş ağaçlar kesilecektir ve ardından hızlıca fidan dikimi ve tohumlama yapılacaktır. Sarp ve yüksek alanlarda ise doğayı kendi haline bırakacağız ve havadan tohumlama işlemleri yapılacaktır ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı