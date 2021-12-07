Son dakika haberleri: MARMARİS'TE ASKERLER, SELİN ZARARLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN SEFERBER OLDU

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan gelen askerler jandarma timleri ile birlikte, su basan vatandaşların evlerini çamurdan arındırdı. Toplam 250 asker evlerde zarar gören eşyayı çıkartıp bahçeleri su tutarak temizledi.

İçmeler Mahallesi'nde, 4 Aralık'ta saat 22.30'da başlayan sağanak yağmur aralıklarla etkili oldu. 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Sel suları nedeniyle 5 sokak ve 2 cadde sular altında kaldı. Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarından sonra yağmurla gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan 63 ev ve iş yerinde baskınlara neden oldu. Dün ve bugün Muğla Jandarma Komando Taburu ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 50 asker evlerde temizliğe devam ederken Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan da askerler desteğe geldi. Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, beraberindeki subay, astsubay olmak üzere toplam 200 asker ile İçmeler'e geldi. Tuğamiral Sevinç, Belediye Zabıta Müdürü Muhittin Ergin'den durum hakkında bilgi aldı.

Belediye tarafından getirilen çizmeleri giyen ve kürekleri alan askerler evlerin içlerine girerek suları tahliye ederken, bulunan zarar görmüş eşyayı dışarı çıkardı. Evler temizlendikten sonra bahçeler de çamurdan arındırıldı. Sokağa çıkartılan zarar zarar görmüş eşya kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi. Askerler, 4 saat süren temizlik çalışmasının ardından birliklerine döndü. Askerlerin yarın yeniden bölgeye gelecekleri belirtildi.

'ZOR ZAMANLARDA ASKERLERİMİZİN VARLIĞINI HİSSEDİYORUZ'

Yağışta zemin kattaki dairesi ve bahçesini su basan Doğa Yeter, 'Askerimizin sağ olsun, var olsun. Hepsine ayrı ayrı minnet borçluyuz. Zor zamanlarda askerlerimizin varlığını hissediyoruz. Bundan sonra da hep hissedeceğiz. Hepsi ayrı ayrı baş tacımızdır' dedi.Evi askerler tarafından temizlenen Gülben Çokgöz de 'Askerlerimiz bir kere daha varlığını gösterdi. Bizlerin mağduriyetini gidermek için seferber oldular. Hepsine teşekkür ederim' diye konuştu.