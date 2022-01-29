Son dakika haber... Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde bulunan 71 yaşındaki kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kasaplı Mahallesi'nde M.T. (31) yönetimindeki 45 KA 6556 plakalı otomobil, aynı yönde giden M.S. (27) yönetimindeki 06 FZ 6402 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine, 112 Acil Sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Y. (41) ile Yaşar Karaman (71) yaralandı.

Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Karaman, kurtarılamadı.