ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI
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ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (13)Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için arazözle giderken devrilen araçtan çıkamayarak şehit olan Yaşar Cinbaş'ın memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine...

Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (13)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için arazözle giderken devrilen araçtan çıkamayarak şehit olan Yaşar Cinbaş'ın memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli olan Yaşar Cinbaş'ın Çay ilçesinde bir evi bulunduğu ancak kendisinin burada ikamet etmediği öğrenildi. Anne ve babasını yıllar önce kaybeden Yaşar Cinbaş'ın evinde ise kiracılarının oturduğu belirtildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ile beraber Yaşar Cinbaş'ın evine ziyarette bulundu. Recep Temel ve Başkan Hüseyin Atlı, şehit orman işçisinin kiracılarıyla görüştü. Yaşar Cinbaş'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardınan Çay ilçesinde toprağa verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "Kendini ateşe atıp, oradaki insanları kurtarmak için şehit olan Yaşar kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah bu dünyada yaptıklarını öbür dünyada cenabı Allah fazla fazla mükafatlandıracaktır. Bu saldırıyı düzenleyenlerin de devletimiz fazla fazla cezasını verecektir" dedi.

MANAVGAT'A 40 TIR SAMAN YARDIMI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvanları için Türkiye'nin her yerinden çeşitli yardımlar yapılıyor. İç Anadolu'da çeşitli illerden, yangın nedeniyle açıkta kalan büyük ve küçükbaş hayvanlar için çeşitli organizasyonlarla yardım olarak toplanan 40 TIR saman Manavgat'a getirildi. Manavgat ANTBİRLİK Kooperatifi önünden Hasan Ali Yücel Caddesi sonuna kadar sıralanan saman balyası yüklü TIR'lar ilginç görüntü oluşturdu. Bir süre bekleyen TIR'lar, daha sonra yüklerini indirecekleri bölgeye sevk edildi.

ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI
ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI
ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI
ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI
ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI
ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI
ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI
ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI
ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI
ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI
ŞEHİDİN ÇAY'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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