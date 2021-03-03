Son dakika gündem: Maltepe İlçe Emniyet Müdürü işletmeleri tek tek bilgilendirdi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüste 'Kontrollü Normalleşme' kararlarının açıklanmasının ardından Maltepe'de faaliyete başlayan işyerlerine İlçe Emniyet Müdürü tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı. Buna göre restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi yerlerin ise çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile sürdürebileceği bildirildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kesikoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı pandemi denetleme ekipleriyle birlikte faaliyete başlayan işyerlerine girdi. İşyerlerine kademeli normalleşme kuralları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri