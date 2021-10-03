Son dakika 3. sayfa: Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de doktor olduğu iddia edilen bir kişinin köpeğine uyguladığı yumruklu şiddet vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Maltepe'de doktor olduğu iddia edilen S.G. isimli şahıs evinin bahçesinde beslediği 'Golden' cinsi köpeği yumrukla darp etti. Uzun süredir şiddet olayının yaşandığını belirten mahalle sakinleri, yaşanan o anlara tepki gösterdi.

Doktorun, kulübesinden zorla çıkardığı köpeğine uyguladığı şiddet anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İnsana vurur gibi hayvana vuruyor"

Onur Durmuş isimli mahalle sakini, "Öncesinde böyle bir şey olduğunu duyuyorduk. Görüntüleri izleyince şok olduk. İnsana vurur gibi hayvana vuruyor. Yazıktır, günahtır. Hayvana karşı şiddetin her zaman karşısındayız" diye konuştu.