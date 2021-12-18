Son dakika haber! Malatya Valisi Aydın Baruş, inşası devam eden hastaneyi inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Malatya Valisi Aydın Baruş, inşası devam eden hastaneyi inceledi

Son dakika haber! Malatya Valisi Aydın Baruş, inşası devam eden hastaneyi inceledi
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Malatya Valisi Aydın Baruş, yapımı devam eden 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi binasında incelemelerde bulundu.

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, yapımı devam eden 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi binasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, hastanede İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve yüklenici firma yetkililerinden hastane ve inşa süreci hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 60 bin 500 metrekare arazi üzerinde 32 bin 500 metrekare olarak inşa edilen hastanenin kaba inşaatı tamamlandı.

Hastanenin iç dekorasyonun devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, tıbbi cihazların da yakın zamanda getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Firma yetkilileri hastanenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98 olduğunu belirterek, hastane yerleşkesi ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title