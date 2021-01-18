Son dakika haber: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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Son dakika haber: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

18.01.2021 14:10 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:15
Son dakika haber: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika gündem haberi: KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada; 180 adet uyuşturucu hap, 62 gram skunk, 8 gram eroin ile 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ö.K., B.A., M.T., C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


- Kırklareli
Son dakika haber: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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