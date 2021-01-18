Son dakika haber: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada; 180 adet uyuşturucu hap, 62 gram skunk, 8 gram eroin ile 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ö.K., B.A., M.T., C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Kırklareli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN