Son dakika haber: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika gündem haberi: KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada; 180 adet uyuşturucu hap, 62 gram skunk, 8 gram eroin ile 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ö.K., B.A., M.T., C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Kırklareli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN