Son dakika haber | Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği önüne savaşta hayatını kaybedenler için çiçek bırakıldı - Haberler

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Son dakika haber | Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği önüne savaşta hayatını kaybedenler için çiçek bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber | Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği önüne savaşta hayatını kaybedenler için çiçek bırakıldı

Bir son dakika haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da onlarca kişi, Ukrayna Büyükelçiliği önüne gelerek savaşta hayatını kaybedenler için çiçek bıraktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da onlarca kişi, Ukrayna Büyükelçiliği önüne gelerek savaşta hayatını kaybedenler için çiçek bıraktı.

Rusya-Ukrayna savaşı 15. gününde sürerken, can kayıpları da artıyor. İngiltere'de çok sayıda kişi, Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliği önüne gelerek savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için çiçek ve not bıraktı. Bırakılan notlar arasında Ukrayna'ya destek mesajları yer aldı.

Londra'da her gün akşam saatlerinde bir araya gelen göstericiler, Trafalgar Meydanı'na yürüyerek savaşı protesto ediyor. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

England, Ukrayna, Londra, Rusya, Yerel, Haberler

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