Son dakika haber... Liseliler, pandemide ilkokulu resimlerle renklendirdi

Son dakika haberler... ERZURUM'da özel bir lisede son sınıf öğrencisi olan 4 arkadaş, salgın nedeniyle yüz yüze eğitimin iptal edilmesinin ardından Çat ilçesine bağlı Tuzluca Mahallesi'ndeki ilkokulun binasını boyadı, resimlerle renklendirdi.

ERZURUM'da özel bir lisede son sınıf öğrencisi olan 4 arkadaş, salgın nedeniyle yüz yüze eğitimin iptal edilmesinin ardından Çat ilçesine bağlı Tuzluca Mahallesi'ndeki ilkokulun binasını boyadı, resimlerle renklendirdi.

Merkez Aziziye ilçesindeki özel lisede 12'nci sınıf öğrencileri Mert Akgün, Mert Yılmaz, Nedim Hakan Polat ve Gökhan Gültekin, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim iptal edilince bir sosyal sorumluluk projesi hazırladı. Bir okulun binasını resimlerle renklendirmek için proje hazırlayan 4 arkadaş, Erzurum'a yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Çat ilçesine bağlı Tuzluca Mahallesi'nde bulunan ilkokulu belirledi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin alan arkadaş grubu, Yakutiye ve Çat Belediyesi ile hayırsever vatandaşlardan aldıkları destekle çalışmaya başladı. Havaların soğumasına zaman zaman da yağışa rağmen Tuzluca Okulu'na giden lise son sınıfı öğrencileri, duvarları boyadıktan sonra milli eğitimin onay verdiği resimleri çizmeye başladı. Okul duvarını resimlerle renklendiren öğrenciler, yaklaşık 1 haftada çalışmayı bitirmeyi hedefliyor.

Pandemi nedeniyle 4 arkadaş olarak sosyal sorumluluk projesini hazırladıklarını söyleyen Mert Yılmaz, "Pandemi sürecinde okullar kapandıktan sonra kırsal kesimde okuyanlara yardımcı olmak istedik. 4 arkadaş olarak bağımsız bir sosyal sorumluluk projesi yürütmeyi hedefledik. Yakutiye ve Çat Belediyesi ile hayırseverlerin desteğiyle temin ettiğimiz boyalarla okulu renklendirmeye çalıştık. Pandemi sonrası okula geri dönen küçük arkadaşlarımızın okuma şevklerini artıracak, mutlu bir şekilde eğitim-öğretimlerine devam etmelerini sağlamak için duvarları boyamayı amaçladık" diye konuştu.

Yılmaz, soğuk hava ve yağışa rağmen çalışmalarını 1 haftada tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Öğrencilerin baştan ayağa yeniledikleri okul duvarını inceleyen vatandaşlar ise resimleri beğendiklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN