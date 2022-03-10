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Son dakika haber: Letonya, Almanya'dan silah ve askeri teçhizat istiyor

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Son dakika haber: Letonya, Almanya'dan silah ve askeri teçhizat istiyor

Son dakika haberine göre Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Almanya'dan silah ve askeri teçhizat talep etti.

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Almanya'dan silah ve askeri teçhizat talep etti.

Pabriks, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Letonya'ya bonkörce askeri yardım sağlamasına dikkat çekerek, Almanya'nın da "aynısını" yapması için çağrıda bulundu.

Almanya'nın savunma kapasitesinde "tarihi dönemeç" yaşadığını ifade eden Pabriks, Letonya'nın kendisini koruyabilmesi için Almanya'nın güçlü silahlar sağlamasını istedi.

Pabriks, "Büyük zorba bir ülkenin yanında yer alan küçük bir ülkeyiz. NATO ve Avrupa'ya karşı saldırganlığı önlemek istiyorsak yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Letonya, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için asker sayısını 12 bine çıkarmayı hedefliyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Der Spiegel, Letonya, Almanya, Silah, Güncel, Haberler

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