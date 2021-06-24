Son dakika haber! Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini yaptıkları" iddia edilen zanlılara yönelik yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İ.K. (66), V.İ. (59), T.V. (57), M.A.T. (62), İ.B. (36) ve K.A'yı (49) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin