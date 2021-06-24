Son dakika haber! Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini yaptıkları" iddia edilen zanlılara yönelik yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İ.K. (66), V.İ. (59), T.V. (57), M.A.T. (62), İ.B. (36) ve K.A'yı (49) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haber! Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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