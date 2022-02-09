Son dakika haber: Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden görsel şölen

KARAKOYUNLU, IĞDIR (İHA) - Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden görsel şölen

Beyaz örtüye bürünen Ahlat'taki kümbetler havadan görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi kümbetler kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Kahverengi sönmüş volkanik taşlarla inşa edilen Ahlat kümbetleri, kar yağışı sonrası beyaza bürünen kubbeleri ile birlikte masalsı görüntüler sunuyor. Silindirik ve çokgen planlı gövdenin üzeri konik veya piramidal külah ile örtülmüş olup Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devirlerini kapsayan ve kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe bürünen Ahlat kümbetleri havadan drone ile görüntülendi. Yaz mevsiminde olduğu gibi kışında ilçeyi ziyaret eden birçok gezgin ve fotoğrafçı karla ayrı bir güzelliğe bürünen kümbetlerin fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.

Kar yağışı sonrası Ahlat'a gelerek kümbetlerin karla bütünleşen hallerini çeken doğa fotoğrafçısı Mihraç Kulu, "Kar yağdığı zaman özellikle Ahlat muhteşem bir manzaraya sahip oluyor. Kültürel ve tarihi dokusuyla zaten dikkate değer bir yer. Kar yağdı ve kümbetler masalsı bir görüntüye ulaştı. Bizde tarihi, doğayı seven fotoğrafçılar olarak gelip bu kareleri yakalamaya çalıştık" dedi.

Tatvan'da doktor olarak görev yapan ve aynı zamanda doğa fotoğrafçısı A. Rıdvan Kulu da, "Ahlat tarihi ve turistik mekanlarıyla her mevsim ayrı bir güzel ve fotoğraf için oldukça zengin kareler veriyor. Ancak özellikle kışın karların yağmasıyla birlikte kubbelerin üzerinde biriken karlar kubbeleri gelinlik gibi süslüyor ve çok harika kareler veriyor. Bizde fotoğrafçılar olarak bu görüntüleri elde etmek için Ahlat'a geldik. Herkesi özellikle kış aylarında bu görüntüleri çekmek için Ahlat'a davet ediyoruz" diye konuştu.