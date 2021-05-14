Son dakika haber... Kozan'da "Ateş gökkuşağı" oluştu
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Son dakika haber... Kozan'da "Ateş gökkuşağı" oluştu

İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kozan'da "Ateş gökkuşağı" oluştu Adana'nın Kozan ilçesinde gökyüzünde nadir görülen "Ateş gökkuşağı" görüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğlen saatlerinde gökyüzünde beyaz bir bulutun dakikalar içinde rengarenk olması görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 10 dakika süren renk süzülmesi cep telefonu ile kaydedildi.

SİBİRYA VE RUSYA'DA SIK RASTLANIYOR

Nadir görülen doğa olayı olarak beliren ve özellikle Sibirya ve Rusya ülkelerinde sık görülen ateş gökkuşağı meteorolojide güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluştuğu öğrenildi.

ÜLKEMİZDE NADİR GÖRÜLÜYOR

Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, nadir görünen bir doğa olayı olarak nitelendirilirken, ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerektiği belirtiliyor.

Son dakika haber... Kozan'da 'Ateş gökkuşağı' oluştu
Son dakika haber... Kozan'da 'Ateş gökkuşağı' oluştu
Son dakika haber... Kozan'da 'Ateş gökkuşağı' oluştu
Son dakika haber... Kozan'da 'Ateş gökkuşağı' oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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