Son dakika haberi! Köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı
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Son dakika haberi! Köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı Çorum'da yüksek sesle müzik dinleyerek gürültü yaptıkları iddia edilen kimliği belirsiz kişi veya kişiler kendilerini uyaran köylülere kızarak rastgele ateş açtı.

Köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da yüksek sesle müzik dinleyerek gürültü yaptıkları iddia edilen kimliği belirsiz kişi veya kişiler kendilerini uyaran köylülere kızarak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Seydim köyünde meydana geldi. İddialara göre, akşam 23.00 sıralarında köye otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler meydanda alkol alarak yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bunun üzerine köylüler şahısları uyardı. Uyarı üzerine başlayan tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri yanında bulunan silahla rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Muhammed Köksal yaralanırken, köylüler şüphelileri kovalamaya başladı. Otomobille kaçmaya başlayan zanlılar kaçarken park halindeki bir tarım aracına da çarptı. İhbar üzerine olay yerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Köksal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İç kanaması olduğu öğrenilen Köksal, ameliyata alınırken olayı ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberi! Köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı
Son dakika haberi! Köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı
Son dakika haberi! Köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı
Son dakika haberi! Köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk

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