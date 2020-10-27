Son dakika haber... Koronavirüsü yenen cerrah, immün plazma bağışladı
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Son dakika haber... Koronavirüsü yenen cerrah, immün plazma bağışladı

27.10.2020 09:20 | Son Güncelleme: 27.10.2020 09:27
Son dakika haber... Koronavirüsü yenen cerrah, immün plazma bağışladı

Gelen son dakika haberine göre SAMSUN'da, yakalandığı koroavirüsü 11 günlük tedaviyle yenen 30 yılık Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş(58), immün plazma bağışında bulundu.

SAMSUN'da, yakalandığı koroavirüsü 11 günlük tedaviyle yenen 30 yılık Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş(58), immün plazma bağışında bulundu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, hastalığı atlatanların yaptıkları immün plazma bağışı ile durumu ağır olanlar, hayata tutunuyor. Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra 11 gün süreyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Hayati Akbaş, 14 günlük karantina süresini tamamladıktan sonra Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulundu. 30 yıllık cerrah olan Akbaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Akşam evimde otururken aniden kuru öksürük başladı. Ardından kendimi iyi hissetmemeye başladım. Sabah kalktığımda da kırgınlık, kas ağrısı ve ateş başladı. Hastaneye gittim,test yapıldı ve Covid-19 pozitif çıktı. Altı gün evde tedavi gördüm kötüleşince de 5 gün hastanede yattım. Tedavi sonrasında Covid-19'u yendim ve sağlıma kavuştum. Çok önemli bir olay, bir çok insanın tedavisi için immün plazma ihtiyacı var.  Ben bu hastalığı yaşadıysam, böyle bir bağış yapılacaksa bunu herkesten önce yapmalıyım. Bu hastalığı geçiren herkese tavsiyem bu bağışı yapsınlar. Çünkü bunu bekleyen bir çok insan var."  

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım da Covid-19 tedavisi gören hastalar için immün plazma bağışının çok önemli olduğunu belirterek, "Sağlık kuruluşlarımızda tedavi gören hastalarımıza bağışlanan immün plazmalar ile tedavi uygulanıyor. Bunu ancak Covid-19'u yenen hastalarımızın bağışıyla karşılayabiliyoruz" şeklinde konuştu.


Son dakika haber... Koronavirüsü yenen cerrah, immün plazma bağışladı
Son dakika haber... Koronavirüsü yenen cerrah, immün plazma bağışladı
Son dakika haber... Koronavirüsü yenen cerrah, immün plazma bağışladı
Son dakika haber... Koronavirüsü yenen cerrah, immün plazma bağışladı
Son dakika haber... Koronavirüsü yenen cerrah, immün plazma bağışladı
Son dakika haber... Koronavirüsü yenen cerrah, immün plazma bağışladı
Son dakika haber... Koronavirüsü yenen cerrah, immün plazma bağışladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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