Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

Edinilen son dakika haberine göre MALATYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Akbaş (48), memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

MALATYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Akbaş (48), memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Akbaş, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Akbaş, evinde karantina altına alındı. 20 gün önce durumu ağırlaşan Akbaş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 çocuk babası Akbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Akbaş'ın cenazesi memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesine getirildi. İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazına, meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akbaş'ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı