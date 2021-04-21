Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MALATYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Akbaş (48), memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

MALATYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Akbaş (48), memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Akbaş, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Akbaş, evinde karantina altına alındı. 20 gün önce durumu ağırlaşan Akbaş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 çocuk babası Akbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Akbaş'ın cenazesi memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesine getirildi. İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazına, meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akbaş'ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... NEVŞEHİR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 17:41:18. #1.16#

title