Son dakika haber... Koronavirüse rağmen mağazada halay çektiler
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Son dakika haber... Koronavirüse rağmen mağazada halay çektiler

03.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:16
Son dakika haber... Koronavirüse rağmen mağazada halay çektiler

Son dakika haberine göre ANKARA'da, koronavirüs salgınına karşı kurallara uyulması çağrılarına rağmen mağazada çalışanların el ele tutuşup, halay çekmesi tepki çekti.

ANKARA'da, koronavirüs salgınına karşı kurallara uyulması çağrılarına rağmen mağazada çalışanların el ele tutuşup, halay çekmesi tepki çekti.

Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nde faaliyet gösteren beyaz eşya mağazası çalışanları, doğum günü olan iş arkadaşları için pasta kesip, el ele tutuşarak müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Mağazanın içinde kapının hemen önünde halay çeken grup, caddedeki vatandaşların dikkatini çekti. Bir kişi, fiziksel mesafeye uymadan halay çekenleri cep telefonuyla görüntüledi. Görüntü, sosyal medyada da paylaşıldı. Koronavirüs salgınının yayılmaması için kurallara uyulması yönünde yapılan çağrılara rağmen mağazada halay çekilmesi, sosyal medyada tepki çekti. Polisin, mağazada halay çekenleri uyardığı, çalışanların da özür dilediği öğrenildi.


Son dakika haber... Koronavirüse rağmen mağazada halay çektiler
Son dakika haber... Koronavirüse rağmen mağazada halay çektiler
Son dakika haber... Koronavirüse rağmen mağazada halay çektiler
Son dakika haber... Koronavirüse rağmen mağazada halay çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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