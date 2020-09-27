Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı
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Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı

27.09.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:58

Kayseri'de, salgın tedbirleri nedeniyle kapalı olan kahvenin üst katına yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen, aralarında koronavirüs temaslısının da bulunduğu 28 kişiye toplam 88 bin 284 lira ceza kesildi.

Kayseri'de, koronavirüs temaslısı bir kişinin de içinde olduğu 28 kişi, salgın tedbirleri nedeniyle kapalı olan kahvenin üst katında kumar oynarken yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 28 kişiye toplamda 88 bin 284 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde salgın tedbirleri nedeniyle kapalı olan kahvenin üst katında kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 katlı binaya operasyon düzenledi.

Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı

KARANTİNAYI İHLAL EDEN KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Baskında 28 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Şüphelilerden birinin, koronavirüs temaslısı olduğu ve ev karantinasını ihlal ederek, kumar oynamaya geldiği belirlendi. 28 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 284 TL ceza kesildi. Koronavirüs karantinasını ihlal eden kişi ise yurda yerleştirildi.

Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı
Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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