Son dakika haber | Kore şehidi babasının adını taşıyan camide tüm şehitlere dua ediyor
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Son dakika haber | Kore şehidi babasının adını taşıyan camide tüm şehitlere dua ediyor

Son dakika haber | Kore şehidi babasının adını taşıyan camide tüm şehitlere dua ediyor
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Emine Konaklı, Kore Savaşı'nda şehit düşen hiç görmediği babasının adı verilen camide tüm şehitler için dua okuyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Emine Konaklı, Kore Savaşı'nda şehit düşen hiç görmediği babasının adı verilen camide tüm şehitler için dua okuyor.

Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde yaşayan Konaklı (71), 1950 yılında anne karnındayken er olarak Kore Savaşı'na giden babası Ömer Konaklı'nın şehit düşmesi üzerine onu hiç göremedi. Emine Konaklı, geride sadece bir fotoğrafı kalan babasına hasretle büyüdü.

Kadirli Kaymakamlığı da iki yıl önce TOKİ tarafından yapılan camiye şehit Ömer Konaklı'nın adını verdi. Emine Konaklı, babasının adını taşıyan bu camiye zaman zaman giderek tüm şehitler için dua ediyor.

Emine Konaklı, AA muhabirine, hiç görmediği babasının özlemiyle büyüdüğünü belirterek, "Babamdan geriye kalan sadece bir fotoğraf var. Bir mektup vardı onu kaybettik. Kardeşim yitirmiş bulamadık." dedi.

Babasının adının camiye verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Konaklı, haftada bir düzenli olarak camiye gidip dua ettiğini anlattı.

"Kore şehidimizin adını mahallesindeki camiye verdik"

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık da Emine Konaklı'yı ziyaretinde şehit ve gazilerin ödediği bedel sayesinde selamet, huzur ve barış içerisinde yaşanıldığını belirtti.

Konaklı'nın baba hasretiyle yaşadığını hatırlatan Kaymakam Arık, "Biz de Kore şehidimizin adını mahallesindeki camiye verdik. Ziyaret ederek hayır duasını aldığımız Emine teyzemizin camiye giderek dua etmesi ve mutlu olduğunu ifade etmesi bizleri sevindirdi." dedi.

Cami İmamı Salih Şen de Emine Konaklı'nın sık sık camiye gelerek gözyaşları arasında dua ettiğini ve babasının adına hayır işlerinde bulunduğunu belirtti.

Son dakika haber | Kore şehidi babasının adını taşıyan camide tüm şehitlere dua ediyor
Son dakika haber | Kore şehidi babasının adını taşıyan camide tüm şehitlere dua ediyor
Son dakika haber | Kore şehidi babasının adını taşıyan camide tüm şehitlere dua ediyor
Son dakika haber | Kore şehidi babasının adını taşıyan camide tüm şehitlere dua ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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