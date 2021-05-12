Kolombiya'daki protestolarda can kaybı 42'ye yükseldi

Kolombiya'da hükümetin vergi reformu tasarısına karşı başlayan protesto dalgası büyüyerek devam ediyor. Ülkenin farklı kentlerinde polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda bilanço artarken, 28 Nisan'dan bu zamana kadar çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Cali kentinde, artan polis şiddetine dikkat çekmek isteyen bir grup genç, "Onları Kim Öldürdü?" adlı bir oyun sergileyerek hayatını kaybedenleri andı.

Kolombiya'da 28 Nisan'da halkı sokaklara döken vergi reformu nedeniyle ülkenin farklı kentlerinde polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda bilanço artıyor. Kolombiya Ombudsman Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 2 haftadır devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği belirtildi.

ŞİDDETE SON VERİLMESİ İÇİN ÇAĞRI

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nin sosyal medyada paylaştığı mesajda da, "Kolombiya'nın kanını kurutan şiddete son vermek için gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz" ifadesi yer aldı. Öte yandan yerel savunma grubu Temblores, 40 protestocunun polis tarafından öldürüldüğünü iddia ederken, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise gösterilerde 46 protestocunun yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Vergi reform paketinin geri çekilmesine rağmen polis şiddetine son verilmesi ve tartışmalı bir sağlık reformunun geri çekilmesi talepleriyle ülke genelinde devam eden gösterilerde yollar kapatıldı. Cali kentinde bir grup genç, ülkede artan polis şiddetine dikkat çekmek için "Onları Kim Öldürdü?" adlı bir oyun sergileyerek, protestolarsa hayatını kaybedenleri andı. Sendika ve öğrenci grupları ise bugün için ulusal grev çağrısında bulundu.

GÖSTERİLER, VAKA SAYILARINI DA ETKİLENİYOR

Sağlık Bakanlığı, büyük kentlerde protestolar nedeniyle korona virüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Başkent Bogota'da sağlık sisteminin çökme riski ile karşı karşıya olduğu belirtilen Sağlık Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı ve alkol satışlarına getirilen kısıtlamanın uzatılmasına rağmen protestolar nedeniyle karantina kısıtlamalarının neredeyse uygulanamaz hale geldiğini ifade etti. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 31 bin 726 korona virüs vakası kaydedilen ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 78 bin 771 olarak açıklandı.

REFORM, ASGARİ ÜCRETLİYİ ETKİLEYECEKTİ

Vergi reformu ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu. Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması, toplanacak vergiler ile salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu.

Protestolar sonucu Devlet Başkanı Duque'nin 2 Mayıs'ta geri adım atarak çıkarmaya planladığı reform paketini geri çekmesine rağmen gösteriler devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı