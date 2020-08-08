Son dakika haber! KOCAELİ Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdi
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Son dakika haber! KOCAELİ Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdi

Bir son dakika haberine göre Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdiKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde iş arayanlar, Çayırova Belediyesi'nin Mavi Masa birimine başvuruyor.

08.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:17

Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdi

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde iş arayanlar, Çayırova Belediyesi'nin Mavi Masa birimine başvuruyor. İŞKUR ile birlikte çalışan Mavi Masa'ya 2020 yılı içerisinde başvuran yaklaşık 7 bin kişiden bin 500'ü çeşitli işlere yerleştirildi.

Çayırova Belediyesi'ne bağlı Mavi Masa birimi, ilçede iş arayanların umudu oluyor. İŞKUR Gebze Hizmet Merkezi ile ortak yürütülen çalışmada, Mavi Masa'ya müracaat edenlerin kayıtları yapılıyor ve bu kişiler uygun iş pozisyonlarına yönlendiriliyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin sanayicilerle yaptığı görüşmeler neticesinde, Çayırova'da ikamet eden kişilerin iş bulması da kolaylaştı. 2020 yılının ilk 7 ayında Mavi Masa'ya müracaatta bulunan yaklaşık 7 bin kişinin tamamı çeşitli iş yerleri ile görüştürüldü. Bu kişilerden bin 500'e yakını ise çalışmaya başladı.

'ÇAYIROVA OLARAK SANAYİSİYLE ÖNE ÇIKAN BİR İLÇEYİZ'

İşsiz kişilerin iş bulabilmeleri adına önemli adımlar attıklarını söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Belediyemizde oluşturduğumuz Mavi Masa aracılığıyla, İŞKUR ile birlikte bu projeyi yönetiyoruz ve işsiz kardeşlerimize iş buluyoruz. Özellikler ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın otomotiv sektörü, gıda sektörü gibi diğer sektörlerde iş bulabilmeleri için, burada müracaatları alıyoruz. Bizler göreve geldikten hemen sonra, sanayicilerimizle buluşmak suretiyle hem diyaloglarımızı geliştirdik hem de iş birliği çerçevesinde işsiz kardeşlerimizi yönlendirme noktasında yardımcı olduk. Özellikle 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde, yaklaşık 7 bin kardeşimiz müracaat etti. Bin 500'e yakın kardeşimiz bu sektörlerde işe yerleştirildi. Biz Çayırova ilçesi olarak sanayisiyle ve meskun mahalleriyle öne çıkan bir ilçeyiz. Bu anlamda da işsiz kardeşlerimize iş bulma konusunda belediye olarak aracı oluyoruz' dedi.

'İLÇEMİZ, İŞ BULMA NOKTASINDA BELLİ BİR POTANSİYELE SAHİP'

Çayırova'nın sanayisiyle iş bulma konusunda potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Çiftçi, 'Bizim ilçemiz, iş bulma noktasında belli bir potansiyele sahip bir ilçe. Bu anlamda bizler bir aracı olmak istedik, vesile olmak istedik. Bir anlamda işsiz kardeşlerimiz ile personel arayan firmaları buluşturma projesidir. Bu anlamda biz bu projeyi daha da aktif hale getirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz özellikle bu süreçte hem müracaatları alıyorken, hem de yönlendirme ve işe yerleştirme aşamalarında vatandaşlarımızı takip ediyoruz. Geri dönüşler çok güzel oluyor. Hem sanayicilerimiz hem de işçi kardeşlerimiz bu açığı gidermiş oluyorlar. Biz burada herhangi bir aksamaya meydan vermemek adına, bu projeyi İŞKUR ile birlikte yönetiyoruz. Bundan dolayı da biz inanılmaz derecede mutlu oluyoruz. Çünkü güzel bir işe vesile olduğumuzu düşünüyoruz.' diye konuştu.

'EKİM AYINDA BİR İSTİHDAM FUARI YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

İlerleyen süreçte bir istihdam fuarı düzenleyerek işverenler ile işçi adaylarını buluşturmayı planladıklarını açıklayan Çiftçi, şöyle konuştu:

'Bizim bölgemizde otomotiv sektörü biraz daha yoğun. Otomotiv sektörüne ve gıda sektörüne yönlendirme yapıyoruz. Yine vasıflı ve vasıfsız personel arayan diğer sektörlere de bu anlamda aracı olmaya çalışıyoruz. Biz bir adım daha ileriye gitmek suretiyle Ekim ayında bir istihdam fuarı yapmayı düşünüyoruz. Tabii bu salgın süreciyle ilgili gelişmeler olumlu olursa, süreç o şekilde gelişirse, biz bir istihdam fuarı yapmayı düşünüyoruz. Buradaki amacımız işveren ile işçi kardeşlerimizi buluşturup, süreci daha da hızlandırmak. İnşallah Çayırova ilçemizde bu bir ilk olacak. Bunu gerçekleştirdikten sonra Çayırova ilçemizdeki işsizlik oranı inşallah daha da aşağıya inecektir diye düşünüyoruz.?

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Son dakika haber! KOCAELİ Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdi

Kaynak: DHA

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