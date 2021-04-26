Son dakika haberi... Kobani davası ileri bir tarihe ertelendi
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Son dakika haberi... Kobani davası ileri bir tarihe ertelendi

Son dakika haberi... Kobani davası ileri bir tarihe ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da görülen eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanıklı Kobani davası ileri bir tarihe ertelendi.

Ankara'da görülen eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanıklı Kobani davası ileri bir tarihe ertelendi.

6-8 Ekim olayları olarak bilinen Kobani davası, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince bugün görülmeye başlandı. Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin özetinin okunmasıyla devam etti. Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak tarafından yapılan sanıkların kimlik tespiti sırasında sanık avukatları, sanık avukatlarının tamamının salona alınmadığı gerekçesiyle protestoda bulundu. Mahkeme Başkanı Çolak, salonun güvenliği ve Covid-19 tedbirlerini işaret ederek, kapasitenin dışında kimsenin salona alınmayacağını belirtti. Çolak, cezaevi kampüsünde bulunan bir diğer duruşma salonunda kurulan sistemle duruşmanın oradan da takip edilebileceğini hatırlattı. Bunun üzerine sanıklar kimlik tespitinde hiçbir soruya cevap vermeme kararı alırken, kimlik tespiti sırasında sanık avukatları duruşma salonunu terk etti.

Demirtaş'ın rahat tavırları dikkat çekti

Kimlik tespitinin bitmesinin ardından dışarı çıkan sanık avukatlarının tamamı salona yeniden giriş yaptı. Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkilinin söz istediğini mahkeme başkanına iletti. Sanıklar Figen Yüksekdağ ve Sabahat Tuncel'in avukatları da aynı talepte bulundu. Mahkeme Başkanı Çolak, CMK'nın ilgili maddeleri gereğince duruşmada kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin okunacağını ve bu işlemler bitince sanıklara söz verilebileceğini ifade etti. Daha sonra sanık avukatlarının talepleri mahkeme heyeti tarafından reddedilirken, duruşmayı izleyen HDP milletvekilleri ve diğer avukatlar alkışlayarak ve masalara vurarak kararı protesto etti. Bir süre protestolarına devam eden milletvekilleri ve sanık avukatları mahkeme salonunu terk etti. Duruşmaya tutuklu olduğu Edirne Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Demirtaş, iddianame okunduğu sırada çeşitli notları ekrana yansıttı ve elindeki kağıt parçalarını mendil gibi sallayarak rahat tavırlar sergiledi. Demirtaş'ın, Yüksekdağ'ın ve Tunceli'in reddi hakim taleplerini yazılı olarak vermesi için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, UYAP üzerinden verilen dilekçeleri reddederek, duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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