KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimin kesin sonuçları açıkladı! İşte adayların aldığı oy oranı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yüksek Seçim Kurulu, gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun resmi olmayan kesin sonuçlarını açıkladı. Kesin sonuçlara göre; seçimi kazanan Tatar, 67 bin 322 oyla yüzde 51,69'unu alırken, Akıncı ise 62 bin 910 oyla yüzde 48,31'de kaldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, YSK seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, 67 bin 322 oyla seçimdeki geçerli oyların yüzde 51,69'unu alarak seçimi önde tamamladı. Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi 62 bin 910 oy ve yüzde 48,31 ile bitirdi. Seçime katılım oranı ise yüzde 67,29 oldu.

130 BİN OY GEÇERLİ SAYILDI

KKTC genelinde kurulan 738 sandıkta kayıtlı 199 bin 29 seçmenden 133 bin 931'i oy kullandı. Kullanılan oy pusulalarından 130 bin 232'si geçerli sayılırken, 3 bin 699 oy kurallara uygun kullanılmadığı için geçersiz sayıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan