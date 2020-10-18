KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimin kesin sonuçları açıkladı! İşte adayların aldığı oy oranı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimin kesin sonuçları açıkladı! İşte adayların aldığı oy oranı

18.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 18.10.2020 23:33
KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimin kesin sonuçları açıkladı! İşte adayların aldığı oy oranı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yüksek Seçim Kurulu, gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun resmi olmayan kesin sonuçlarını açıkladı. Kesin sonuçlara göre; seçimi kazanan Tatar, 67 bin 322 oyla yüzde 51,69'unu alırken, Akıncı ise 62 bin 910 oyla yüzde 48,31'de kaldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, YSK seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, 67 bin 322 oyla seçimdeki geçerli oyların yüzde 51,69'unu alarak seçimi önde tamamladı. Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi 62 bin 910 oy ve yüzde 48,31 ile bitirdi. Seçime katılım oranı ise yüzde 67,29 oldu.

130 BİN OY GEÇERLİ SAYILDI

KKTC genelinde kurulan 738 sandıkta kayıtlı 199 bin 29 seçmenden 133 bin 931'i oy kullandı. Kullanılan oy pusulalarından 130 bin 232'si geçerli sayılırken, 3 bin 699 oy kurallara uygun kullanılmadığı için geçersiz sayıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Engin Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cansu Dere Seda Sayan Halil Sezai
Spor Fatih Terim Eddie Newton Burak Yılmaz Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kıbrıs Ermeni Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimin kesin sonuçları açıkladı! İşte adayların aldığı oy oranı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 23:33:35. #1.14#
title