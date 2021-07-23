Kızılay'ın Artvin'deki selzedelere yardımları sürüyor
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Kızılay'ın Artvin'deki selzedelere yardımları sürüyor

Kızılay'ın Artvin'deki selzedelere yardımları sürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel nedeniyle afetzedelere yardım çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılay, Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel nedeniyle afetzedelere yardım çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, beslenme hizmeti kapsamında, bir sahra mutfak kiti, 3 ikram aracı ve bir mobil aşevi, Arhavi'ye ulaştırıldı, böylece öğün başına yaklaşık 20 bin kişilik yemek kapasitesine ulaşıldı. Kızılay, bölgede ilk etapta 5 bin kişilik sıcak yemek ve ikramlık malzemelerle beslenme ihtiyacını karşılıyor.

Vatandaşların kurban vekaletlerinden hazırlanan 4,2'şer kiloluk 1344 adet kavurma konservesi de sıcak yemek dağıtımlarında kullanılması için Kızılay'ın Erzurum Lojistik Merkezi'nden bölgeye ulaştırıldı.

Selzedelerin yaralarını sarmak için, afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan 40'ı aşkın Kızılay personeli, temiz su, yemek ve acil ihtiyaçları karşılamak için bölgede görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, selzedelerin ihtiyaçlarını belirlemeye devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Selin ardından ekiplerimiz afet alanına ulaştı. Şu an beslenme ihtiyacını karşılıyoruz. Sıcak yemek üretiminin yanı sıra ikramlık malzeme dağıtımlarımız devam ediyor. İlçede içme suyu da önemli bir ihtiyaç. Bağışçılarımız sayesinde çok yüklü miktarda suyu bölgeye sevk ettik, yeni içme suyu sevkiyatlarımız da olacak. Yaraları sarmaya devam edeceğiz. Afetzede vatandaşların yanında olmaya, afetin etkileri geçene kadar yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kızılay'ın Artvin'deki selzedelere yardımları sürüyor
Kızılay'ın Artvin'deki selzedelere yardımları sürüyor
Kızılay'ın Artvin'deki selzedelere yardımları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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