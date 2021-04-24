Son dakika haber: Kısıtlama saatinde 23 Nisan eğlencesi yapan gençler polisi görünce kaçtı
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Son dakika haber: Kısıtlama saatinde 23 Nisan eğlencesi yapan gençler polisi görünce kaçtı

İhlas Haber Ajansı / HİLAL KARA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kısıtlama saatinde 23 Nisan eğlencesi yapan gençler polisi görünce kaçtı Müzik eşliğinde eğlenen gençler yunus ekiplerini görünce ortadan kayboldu Antalya'da ülke genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağında 23 Nisan eğlencesi yapmak isteyen gençler polisin mahalleye gelmesiyle...

Kısıtlama saatinde 23 Nisan eğlencesi yapan gençler polisi görünce kaçtı

Müzik eşliğinde eğlenen gençler yunus ekiplerini görünce ortadan kayboldu

ANTALYA - Antalya'da ülke genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağında 23 Nisan eğlencesi yapmak isteyen gençler polisin mahalleye gelmesiyle kaçarak gözden kayboldular.

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, evlerde balkon ve pencerelerin yanı sıra sokaklara taştı. Genci yaşlısı sokağa inen Antalyalılar, zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlali yapsa da hareketli müzikler eşliğinde 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Balkonlara kurulan ses sistemlerine vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

Muratpaşa ilçesi Sinan mahallesi 1279 Sokak'ta da bir grup genç bir aracın bagajında çaldıkları müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Müzik sesini duyan mahalleli diğer gençler ve çocuklar bayraklar eşliğinde sokağa döküldü. Eğlenceleri devam eden gençler bir süre sonra Yunus ekiplerinin mahalleye gelmesinin ardından polisi görünce apartmanların arasına kaçarak gözden kayboldular. Polis bir süre mahallede durarak gençlerin evlerine gitmesini bekledi

Son dakika haber: Kısıtlama saatinde 23 Nisan eğlencesi yapan gençler polisi görünce kaçtı
Son dakika haber: Kısıtlama saatinde 23 Nisan eğlencesi yapan gençler polisi görünce kaçtı
Son dakika haber: Kısıtlama saatinde 23 Nisan eğlencesi yapan gençler polisi görünce kaçtı
Son dakika haber: Kısıtlama saatinde 23 Nisan eğlencesi yapan gençler polisi görünce kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLAL KARA

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