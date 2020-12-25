Son dakika haber | Kırşehir'de itfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika haber | Kırşehir'de itfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:25
Son dakika haber | Kırşehir'de itfaiyeciler AA'nın

Son dakika gündem haberi: Kırşehir'de görev yapan itfaiyeciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırşehir'de görev yapan itfaiyeciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi alan itfaiyeciler, beğendikleri kareleri seçti.

İtfaiye erlerinden Erdal Aslan, yaşam kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "İran'da çocuk koronavirüs hastaları", haber kategorisinde Doğukan Keskinlılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin iftarı" ve spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafları için oy kullandı.

Ahmet Ekici de yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası"; Murat Küçükcesur ise yaşam kategorisinde Juancho Torres'in "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

İtfaiyeciler, zor şartlarda görev yapan AA muhabiri ve foto muhabirlerinin karelerinin birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu belirterek başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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