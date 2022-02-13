Son dakika haber... Kırmızı ışıkta 2 otomobile ateş açıldı: 2 kadın öldü, 1 yaralı (2)

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırının hemen ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öldürülen 2 kadının içerisinde bulunduğu kırmızı renkteki otomobilin kavşağa geldiği sırada yaşanan saldırının ardından yavaşlayarak durduğu ve vatandaşların aracın çevresine toplandığı görüldü. Ayrıca görüntülerin devamında otomobilin bir süre sonra yeniden hareket ettiği ve etrafındaki vatandaşların aracı durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.