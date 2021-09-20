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Son dakika haber | Kılıçdaroğlu'nun nikah şahidi olduğu düğünde kameramanın zor anları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir düğüne nikah şahidi olarak katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir düğüne nikah şahidi olarak katıldı. Kılıçdaroğlu düğün salonuna girdiği esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen'in kızı Aysel Kesmen ve Emre Yıldız çiftinin Ankara Sincan'da gerçekleşen düğününe nikah şahidi olarak katıldı. Kılıçdaroğlu nikah salonuna giriş yaptığı esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü. Basın mensubu bu sırada zor anlar yaşadı.
(Gökşen Efe/İHA)

Son dakika haber | Kılıçdaroğlu'nun nikah şahidi olduğu düğünde kameramanın zor anları

Son dakika haber | Kılıçdaroğlu'nun nikah şahidi olduğu düğünde kameramanın zor anları

Son dakika haber | Kılıçdaroğlu'nun nikah şahidi olduğu düğünde kameramanın zor anları

Son dakika haber | Kılıçdaroğlu'nun nikah şahidi olduğu düğünde kameramanın zor anları
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Kılıçdaroğlu'nun nikah şahidi olduğu düğünde kameramanın zor anları - Haberler
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