Son dakika haber! - Kıbrıs Adası'nın mutfak kültürü bir kitapta toplandı- "Tarihsel Süreç İçerisinde Otantik Kıbrıs...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! - Kıbrıs Adası'nın mutfak kültürü bir kitapta toplandı- "Tarihsel Süreç İçerisinde Otantik Kıbrıs...

Son dakika haberleri: - Kıbrıs Adası'nın mutfak kültürü bir kitapta toplandı "Tarihsel Süreç İçerisinde Otantik Kıbrıs Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı Araştırmacı yazar Zekai Altan'ın "Ada Mutfağımız-Tarihsel Süreç İçerisinde Otantik Kıbrıs Mutfağı" adlı Türkçe-Rumca ve İngilizce dillerinde yayınlanan son...

10.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:33

- Kıbrıs Adası'nın mutfak kültürü bir kitapta toplandı

"Tarihsel Süreç İçerisinde Otantik Kıbrıs Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı

LEFKOŞA - Araştırmacı yazar Zekai Altan'ın "Ada Mutfağımız-Tarihsel Süreç İçerisinde Otantik Kıbrıs Mutfağı" adlı Türkçe-Rumca ve İngilizce dillerinde yayınlanan son kitabının tanıtımı yapıldı.

Kıbrıslı Türk Araştırmacı Yazar Zekai Altan'ın 3 dilde yayınlanan "Ada Mutfağımız - Tarihsel Süreç İçerisinde Otantik Kıbrıs Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı. Başkent Lefkoşa Valide Hanım konaktaki tanıtıma eski Meclis başkanı Sibel sibel, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi yetkilileri ile çok sayıda kitap sever katıldı. Tanıtımda yazarın ismine yazılan "Zekai" şarkısının klip gösterimi de yapıldı.

Araştırmacı yazar Zekai Altan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önce bir kavga sonra bir sevgi sonra bir sevda Kıbrıs kültürü, kimliğini, yaşantısını, gelenek, görenek, örf adet bütün kullanılan araç gereçlere kadar 1980'li yılların başlayan bir serüven. Bu kültür kimliği üzerine vermiş olduğum kavga zaman içerisinde Ada için ülkem için bir sevgiye dönüşmüştür. Aynı zamanda bu sevgi döndü ve günün sonunda daha çok bağlı olacağım ülkenin kültürüne yönelik üretimlerimi artırdı. Bir sevda doğdu, Kıbrıs kültürünü sevdası. Bu konuda ortaya koymaya çalıştığım birçok çalışmam olmuştur.

Üretmiş olduğum kitapların yanında 15 yıldan beri televizyon programlarım, konferans ile Kıbrıs kültürüne yönelik birçok çalışma ile hayatım hep bunları üretmek ile geçmiştir" dedi.

Ada Mutfağı Kıbrıs Mutfağı üzerine yapılan çalışmaların kitaplaştığını söyleyen Altan, kendisi için yazılan şarkısı için de "Esasında bu şarkı bir onur şarkısıdır, kültüre olan sevdanın sembolüdür.

Bu kültürel kimliğe olan kavganın ne kadar doğru olduğunu gösteren bir olaydır. Kıbrıs kültürünün tanınmasında, yaşatılmasında çok ciddi adımlar atarken bu kitaplar ile birlikte bu şarkının ve sözlerinin yayılması, bestelenmesi ve yorumlanması Kıbrıs kültürüne, Kıbrıs müzik tarihine ayrı bir damga vurdu" diye konuştu.

On bin yıldır tarıma ve tohuma dayalı bir yaşam biçimi olan tarım kültüründen oluşan Kıbrıs mutfak kültürünü her yönü ile ortaya koymaya çalıştıklarını kaydeden Altan, "Otantik Kıbrıs Mutfağı zaman içerisinde doğarken 3-4 binlik Bizans ve Orta Çağ'dan günümüze kadar gelen birçok lezzet ve yaşayan lezzetleri gün ışığına çıkararak bu kültüre mal etmeye çalıştık. Kıbrıs Mutfağı tam anlamı ile bir kültürler kavşağıdır" şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! - Kıbrıs Adası'nın mutfak kültürü bir kitapta toplandı- 'Tarihsel Süreç İçerisinde Otantik Kıbrıs...

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı Güncel
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı Sağlık
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi Magazin
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Berat Albayrak Erol Katırcıoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sıla Hadise Mabel Matiz Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! - Kıbrıs Adası'nın mutfak kültürü bir kitapta toplandı- "Tarihsel Süreç İçerisinde Otantik Kıbrıs... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 13:18:58. #1.14#
title