Son dakika haber... "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin ikinci fragmanı, şehitlerin vefat yıl dönümünde yayınlandı
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Son dakika haber... "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin ikinci fragmanı, şehitlerin vefat yıl dönümünde yayınlandı

Son dakika haber... 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin ikinci fragmanı, şehitlerin vefat yıl dönümünde yayınlandı
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şehit Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşamını ele alan "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin ikinci fragmanı izleyiciyle buluştu.

Şehit Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşamını ele alan "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin ikinci fragmanı izleyiciyle buluştu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından fragmanı paylaşırken, "Şehitlerimiz Eren Bülbül ve J. Asb. Ferhat Gedik'i dünyanın kalp hafızasına mühürlemek için yola çıktık. Çekimlerde sona yaklaşırken, TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin 2. fragmanı şehadetlerinin 4. yılında sizlerle. Rahmet ve minnetle... #iyikivarsınEren" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından 11 Ağustos 2017'de şehit edilen 15 yaşındaki Bülbül ile Gedik'in hayatlarının işlendiği TRT Ortak Yapımı filmin çekimleri Trabzon'da devam ediyor.

Film setini ziyaret eden Sobacı, ikinci tanıtım filmini basın mensupları ve filmin oyuncularıyla izleyerek yapımcı Mustafa Uslu ve tüm film ekibini tebrik etti.

Film, Cumhuriyetin 98. yıl dönümü olan 29 Ekim'de vizyona girecek.

Özer Feyzioğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu filmde İsmail Hacıoğlu, Rahman Başel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek başrolleri paylaştı. Filmin müziklerini Fahir Atakoğlu yaparken, senaryosunu Mert Dikmen ve Özer Feyzioğlu kaleme aldı.

Yapım, iki şehidin hayat hikayesi, Türkiye'de yaşanan terör gerçeği, Anadolu ve Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakar, sevgi yüklü ailelerin yaşamlarından kesitleri beyazperdeye aktaracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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