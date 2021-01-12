Son dakika haber... Kerkük Valisi Said: "Kerkük'te Türk yatırımcıları ve şirketlerini görmek istiyoruz"
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Son dakika haber... Kerkük Valisi Said: "Kerkük'te Türk yatırımcıları ve şirketlerini görmek istiyoruz"

12.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:04
Son dakika haber... Kerkük Valisi Said:

Son dakika gelişmesine göre Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç ve beraberindeki heyet Kerkük Valisi Rakan Said ile kentin imarı ve yatırım imkanlarını görüştü.

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç ve beraberindeki heyet Kerkük Valisi Rakan Said ile kentin imarı ve yatırım imkanlarını görüştü.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında Kerkük Valisi Said, kentin imarı ve kalkınmasına Türk yatırımcı, iş adamı ve şirketlerin katkı sağlamasını istediklerini belirtti.

"Kerkük'te Türk yatırımcıları ve şirketlerini görmek istiyoruz." ifadesini kullanan Said, kentin her alanda imar ve kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Vali Said, Kerkük'e gelecek Türk şirketlere gereken tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydederek, Iraklıların Türk şirketlerinin kalitesine güvendiğini bu anlamda iki ülke yatırımcılarının iyi bir ortaklık yapacaklarına inandıklarını vurguladı.

TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç da Kerkük'ün kalkınması için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Kılıç, Kerkük'ün imarına katkı sağlamak için Türkiye'den önemli yatırımcı, iş adamı ve ticari heyetleri teşvik edeceklerini vurgulayarak, bu ziyaretin başlangıç olduğunu, devamının geleceğini ve yatırımları hayata geçireceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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