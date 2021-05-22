Son dakika haber... Kemer'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kemer'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haber... Kemer'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların da yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların da yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuzdere Mahallesi'nde bulunan Karataşlar veya İkiz kayalar olarak bilinen bölgedeki bir tepeden öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşların telefonla haber verdiği mahalle muhtarı Serkan Günay'ın ihbarı ile olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi sevk edildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Zaman zaman kuvvetlenen rüzgarla çevreyi tehdit eden alevler ulaşımı zor bir noktada bulunduğundan dolayı önce yaya söndürme ekibi olay yerine ulaştı ve ilk müdahaleyi başlattı. Daha sonra vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerin hortumları yangın noktasına ulaştı. Bu arada Orman İlçe Müdürlüğü tarafından helikopter desteği istendi kısa sürede gelen helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında 1 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangın çıkış noktasında bulunan içecek kutuları ve sigara izmaritlerinin yangınla ilişkisi araştırılıyor. - ANTALYA

Son dakika haber... Kemer'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber... Kemer'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber... Kemer'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber... Kemer'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü
Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Pınar Altuğ Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Kemer'deki orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 19:11:24. #1.14#

title