SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA 1 TUTUKLAMA DAHA - Haberler
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SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA 1 TUTUKLAMA DAHA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da polis, sosyal medya platformlarında sahte hesaplarla 'kazanma garantili kupon' paylaşımı yaparak 43 kişiyi 479 bin 457 lira dolandıranlara yönelik operasyonda 2 kişinin cezaevine girmesinin ardından yakalanan 2 kişiden 1'i de tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da polis, sosyal medya platformlarında sahte hesaplarla 'kazanma garantili kupon' paylaşımı yaparak 43 kişiyi 479 bin 457 lira dolandıranlara yönelik operasyonda 2 kişinin cezaevine girmesinin ardından yakalanan 2 kişiden 1'i de tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ' Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik araştırma kapsamında 2 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya platformu üzerinden 43 kişiyi toplam 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen Tuncay Köse ile Zekeriya Tamer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köse ile Tamer'in sosyal medya platformlarında sahte hesaplarla 'kazanma garantili kupon' paylaşımı yaparak 43 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Operasyon kapsamında çalışmalarını sürdüren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuncay Köse ile Zekeriya Tamer'in sosyal medya hesabı aracılığıyla insanları dolandırırken, iş birliği yaptığı 2 şüpheliyi daha tespit etti. Polis düzenlediği operasyonda Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan G.Ç. ili Çankaya ilçesinde oturan S.S.A.'yı yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemede S.S.A. adlı kadının tutuklanmasına, G.Ç.'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA 1 TUTUKLAMA DAHA

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA 1 TUTUKLAMA DAHA

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA 1 TUTUKLAMA DAHA

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA 1 TUTUKLAMA DAHA

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA 1 TUTUKLAMA DAHA

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA 1 TUTUKLAMA DAHA

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