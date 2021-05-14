Son dakika haber: Kazada yaralanan sürücü de yaşam mücadelesini kaybetti
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Son dakika haber: Kazada yaralanan sürücü de yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haber: Kazada yaralanan sürücü de yaşam mücadelesini kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Elazığ'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü de bugün yaşamını yitirdi, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Elazığ'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü de bugün yaşamını yitirdi, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 3 gün önce merkeze bağlı Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Kaçmaz idaresindeki 23 AL 145 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.Kazada Firdevs Kaçmaz hayatını kaybetti, sürücü de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Hüseyin Kaçmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Son dakika haber: Kazada yaralanan sürücü de yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu
Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu
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