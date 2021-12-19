Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı Acar toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı Acar toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı Acar toprağa verildi
AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı İsmail Acar'ın cenazesi memleketi Karaman'da toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı İsmail Acar'ın cenazesi memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Acar'ın cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Ahmet Yesevi Camisine getirildi.

Burada öğle namazına mütakip kılınan -cenaze namazının ardından Acar'ın cenazesi, Kırmahalle Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, daire müdürleri, Acar'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Dün S.D. yönetimindeki 38 SF 676 plakalı otomobil, Kayseri-Göksun kara yolu Keklikoluk mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmiş, kazada Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli oldukları öğrenilen İsmail Acar olay yerinde hayatını kaybederken sürücü S.D ile S.K. ve F.A. yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı Acar toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı Acar toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı Acar toprağa verildi

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title