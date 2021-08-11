Son dakika haber! Kaza yerinden kaçıp karakola giden sürücü alkollü çıktı
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Son dakika haber! Kaza yerinden kaçıp karakola giden sürücü alkollü çıktı

Son dakika haber! Kaza yerinden kaçıp karakola giden sürücü alkollü çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında Azerbaycan uyruklu 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında Azerbaycan uyruklu 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından karakola giden Azerbaycan uyruklu sürücü 1.60 promil alkollü çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Sorgun istikametinden Titreyengöl'e 07 AOZ 352 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Azerbaycan uyruklu Elnur İsmailov, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan otomobil ağır hasar gördü. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan Azerbaycan uyruklu Şamil Ahaliev sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü İsmailov ise itfaiye ve trafik ekipleri gelmeden kaza yerinden ayrıldı. İsmailov, kazadan bir süre sonra Şelale Polis Karakoluna gelirken, yapılan kontrolde 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Elnur İsmailov'un ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi. - ANTALYA

Son dakika haber! Kaza yerinden kaçıp karakola giden sürücü alkollü çıktı
Son dakika haber! Kaza yerinden kaçıp karakola giden sürücü alkollü çıktı
Son dakika haber! Kaza yerinden kaçıp karakola giden sürücü alkollü çıktı
Son dakika haber! Kaza yerinden kaçıp karakola giden sürücü alkollü çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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