Kaza yapan tır alev alev yandı

Kaza yapan tır alev alev yandı Bilecik'te iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Bilecik'te iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, tırlardan biri kaza sonrası alev alev yandı.