Kaza yapan tır alev alev yandı
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Kaza yapan tır alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapan tır alev alev yandı Bilecik'te iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Bilecik'te iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, tırlardan biri kaza sonrası alev alev yandı.

Kaza yapan tır alev alev yandı

Bilecik'te iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, tırlardan biri kaza sonrası alev alev yandı.

Kaza, Bilecik-Bozüyük D-650 karayolu Pazaryeri Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İbrahim Emiroğlu'nun kontrolündeki 11 EL 514 plakalı tır, Yusuf Kurt idaresindeki 01 BOA 89 plakalı tır ile kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Yusuf Kurt, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası 11 EL 514 plakalı tırın dorsesi yan yatarken, 01 BOA 89 plakalı tır ise alev aldı. Alevler tüm aracı sararken, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekipler araçta soğutma çalışmalarına devam ederken, tır kullanılamaz hale geldi.

Bilecik-Bozüyük karayolu uzun bir süre trafiğe kapanırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yapan tır alev alev yandı
Kaza yapan tır alev alev yandı
Kaza yapan tır alev alev yandı
Kaza yapan tır alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nadir Korkmaz

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