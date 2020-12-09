Hurda taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de otomobille çarpışan hurda yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hurda taşıyan kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 38 TF 648 plakalı hurda taşıyan kamyon, plakası alınamayan bir otomobil ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Bakımevi kavşağında çarpıştı.

Kazada kamyon şarampole yuvarlanırken araçlardaki D.U, K.U, P.U, C.U, A.U, Y.C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan K.U. ile P.U. hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan