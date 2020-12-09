Hurda taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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Hurda taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

09.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:03

Kayseri'de otomobille çarpışan hurda yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hurda taşıyan kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 38 TF 648 plakalı hurda taşıyan kamyon, plakası alınamayan bir otomobil ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Bakımevi kavşağında çarpıştı.

Hurda taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kazada kamyon şarampole yuvarlanırken araçlardaki D.U, K.U, P.U, C.U, A.U, Y.C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan K.U. ile P.U. hayatını kaybetti.

Hurda taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Hurda taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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