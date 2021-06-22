Kastamonu'da tarihi konakta yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da tarihi konakta yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çay bahçesi olarak kullanılan tarihi konakta yangın çıktı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çay bahçesi olarak kullanılan tarihi konakta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde çay bahçesi ve kafeterya olarak hizmet veren tarihi Gizlice Konağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konağı kapladı. Çıkan yangının kısa sürede fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, daha da büyümeden söndürüldü. Yangın sonrasında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

(Akif Doğan/ İHA)

Kastamonu'da tarihi konakta yangın çıktı
Kastamonu'da tarihi konakta yangın çıktı
Kastamonu'da tarihi konakta yangın çıktı
Kastamonu'da tarihi konakta yangın çıktı
Kastamonu'da tarihi konakta yangın çıktı
Kastamonu'da tarihi konakta yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Muharrem İnce Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu'da tarihi konakta yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 21:29:34. #1.16#

title