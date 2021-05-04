Son dakika haber | Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, koronavirüse yakalandı
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Son dakika haber | Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, koronavirüse yakalandı

Son dakika haber | Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, koronavirüse yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KASTAMONU Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşinin ardından, kızı ve kendisinin de Covid- 19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

KASTAMONU Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşinin ardından, kızı ve kendisinin de Covid- 19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, koronavirüse yakalandı. Vidinlioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde kıymetli eşimin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bugün yapılan testlerde benim ve sevgili kızım Nehir'in test sonucunun da pozitif olduğunu öğrenmiş olduk. Şu an için hepimiz iyiyiz. Sizlerden dileğim dualarınızı eksik etmeyin. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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