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Son dakika haber | Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı" açıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı" açıldı.

Bir alışveriş merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Vali Yardımcısı ???????Abdul Rauf Ulusoy, kitap okumanın önemine değindi.

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar da Kartepe'nin bu ve buna benzer birçok etkinlikle daha üst pozisyona geleceğini kaydederek, "Kitap okudukça ayrı bir haz duyuluyor. Bizler de okuyalım. Kitaplardan uzak durmayalım. Saatlerce elimizde tablet, telefonla uğraşıyoruz. Akşamları evlatlarımızla bizler de kitaplarımızı okuyalım." diye konuştu.

"70'in üzerinde çocuk kitabı yazarı katılıyor"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise ilkini gerçekleştirdikleri fuarın, çocuklara hayırlı olmasını temenni etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yıllardır kitap fuarı düzenlediğini aktaran Kocaman, şöyle devam etti:

"Bu sene bir ilk olarak çocuk kitapları fuarı organize etmek istedik çünkü günümüzde teknolojinin hayata girmesiyle kitap okuma ve kitap edinme alışkanlığının azaldığı kanaatindeyiz. Bu vesileyle kitaplarımızı hem çocuklarımızla buluşturmak hem de kitap okuma ayrıcalığının farkındalığını yeniden kazanmak için böyle bir organizasyonu gerçekleştirelim istedik. Türkiye genelinden 60 yayınevi burada. Fuarımıza, 70'in üzerinde yazarımız, çocuk kitabı yazarı katılıyor."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri, çocuklarla birlikte stantları gezerek, kitapları inceledi.

Fuar, 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Son dakika haber | Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Son dakika haber | Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Son dakika haber | Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Son dakika haber | Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
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