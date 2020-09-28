Kartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı
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Kartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı

28.09.2020 19:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:24
Kartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı

KARTAL'da sahilde bulunan restorana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

KARTAL'da sahilde bulunan restorana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucunda bir kişi yaralandı.

Olay, Kordonboyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan restorana dışarıdan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Yapılan silahlı saldırıda restoran içerisinde bulunan bir müşteri bacağından yaralandı. Saldırı sonrasında restoran içerisinde panik yaşanırken saldırgan ya da saldırganlar geldikleri araçla hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri silahlı saldırının olduğu noktaya gelerek araştırma yaptı. Silahlı kişi veya kişileri yakalamak için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


- İstanbul
Kartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı
Kartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı
Kartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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